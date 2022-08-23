الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستنظم هيئة فنون العمارة والتصميم غداً مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مشاركتها الثانية في بينالي البندقية 2023 في نسخته الـ 18، الذي سيُعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في فندق فوكو بالرياض، للحديث عن طبيعة هذه المشاركة.ومن المنتظر أن توجّه الهيئة من خلال المؤتمر دعوةً عامة للمعماريين والمختصين للمشاركة في تمثيل المملكة للمرة الثالثة في هذا الحدث العالمي، وذلك ضمن مجمل المشاركات الوطنية في بينالي البندقية للعمارة.ويعدّ بينالي البندقية للعمارة معرضاً دولياً متخصصاً في العمارة يقام كل عامين في البندقية بإيطاليا، ويشهد مشاركة مختلف دول العالم، حيث يتمثل جدول الأعمال الرئيس لبينالي العمارة حول اقتراح وعرض الحلول المعمارية للقضايا الاجتماعية والإنسانية والتكنولوجية المعاصرة.// انتهى //19:45ت م0155