اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الثلاثاء 1444/1/25 هـ الموافق 2022/08/23 م واس
الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.17 .
اليورو 1.00.
الجنيه الإسترليني 0.84.
اليوان الصيني 6.83.
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1761.7 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 19.02 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 877.4 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1974.42 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 99.35 دولارًا أمريكياً.
نايمكس خفيف 93.24 دولارًا.
نفط الغاز 1108.5 دولارات.
الغاز الطبيعي 9.711 دولارات.
غاز البروبان 5446 دولارًا.
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20:18ت م
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