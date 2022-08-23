الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.17 .اليورو 1.00.الجنيه الإسترليني 0.84.اليوان الصيني 6.83.تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1761.7 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 19.02 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 877.4 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1974.42 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 99.35 دولارًا أمريكياً.نايمكس خفيف 93.24 دولارًا.نفط الغاز 1108.5 دولارات.الغاز الطبيعي 9.711 دولارات.غاز البروبان 5446 دولارًا.// انتهى //20:18ت م0158