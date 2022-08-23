اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الثلاثاء 1444/1/25 هـ الموافق 2022/08/23 م واس
الرباط 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.16 %، مسجلاً 12.157,00 نقطةً.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.20 % ليستقر عند 985,04 نقطةً، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.29 % مسجلاً 908,38 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 50,26 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 630,77 مليار درهمٍ مغربي.
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20:30ت م
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