الرباط 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.16 %، مسجلاً 12.157,00 نقطةً.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.20 % ليستقر عند 985,04 نقطةً، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.29 % مسجلاً 908,38 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 50,26 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 630,77 مليار درهمٍ مغربي.// انتهى //20:30ت م0160