الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستنظِّم هيئة الأزياء - الخميس المقبل -، لقاءً افتراضياً مفتوحاً مع ممثلي حاضنات الأزياء، التي تهدف إلى دعم روّاد الأعمال وأصحاب المواهب من الجنسين في القطاع، وتطوير مخرجاته في سوق العمل.ويناقشُ اللقاء أبرزَ التحديات التي تواجه حاضنات الأزياء، والحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات في الفترة المقبلة، والتطلعات لمستقبل الحاضنات المتخصصة بالقطاع، بما يسهم في تحسينها وتطويرها بشكل عام.وتتماشى مثل هذه اللقاءات الدورية - التي تحرص هيئة الأزياء على تنفيذها- مع مستهدفات القطاع بتمكين الموهوبين والموهوبات والكفاءات المحلية والخبراء، بما يسهم في تحقيق ازدهاره ليكون مستداماً ومتكاملاً وحاضناً للمبدعين.// انتهى //21:12ت م0163