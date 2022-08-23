الطائف 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسالتقى صاحب السموُّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، رئيسَ القطاع الغربي في شركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني والوفد المرافق له،الذي قدَّم لسموه تقريراً عن محفظة المشاريع المائية والبيئية في الطائف،ونسب الأعمال و الإنجازات.واطَّلعَ سموِّه على سير أعمال مشاريع المحافظة في خدمات المنظومة المائية والبيئية للعام 2022م، التي شملت الانتهاء من تنفيذ 15 مشروعًا، في عدد من أحياء المحافظة، منها 7 مشروعات للمياه، و 8 مشروعات للخدمات البيئية (الصرف الصحي).وناقشَ سموُّه - خلال اللقاء- عدداً من المشاريع القائمة والمستقبلية لقطاع المياه في المحافظة، مؤكداً أهمية استقرار الوتيرة التشغيلية للمنظومة المائية والبيئية، ورفع الكفاءة لخدمة الأهالي، وإيجاد الحلول لإيصال الخدمة للأحياء التي لا تتوفر بها خدمات قطاع المياه، والحرص على التعامل والاستجابة لمطالب المستفيدين، والتفاعل مع بلاغات التسريبات؛بهدف الإسهام في تقليل المفقود من المياه ورفع الضرر البيئي.// انتهى //21:19ت م0166