الطائف 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسيحتفي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف غدًا بوصول القافلة الإرشادية الزراعية للمحافظة، بمشاركة عدد من المزارعين والنحَّالين والأسر المنتجة.وتهدف القافلة التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة على مدى 3 أيام، إلى رفع مستوى المعرفة، وتطوير المهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل.وتشمل فعاليات القافلة العديد من التقنيات الحديثة للقطاع الزراعي ، والنشاطات والندوات والعروض وورش العمل، ومشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحَّالين بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها، إضافة إلى عيادات النَّحل المتنقلة لفحص العينات، و مختبر زراعي متنقل يقدم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية، وعروض مرئية و إرشادية للزوار.// انتهى //21:47ت م0167