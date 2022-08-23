عام / بيئة الطائف تنظم ورش عمل لتطوير مهارات المزارعين والنحَّالين
الثلاثاء 1444/1/25 هـ الموافق 2022/08/23 م واس
الطائف 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس
يحتفي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف غدًا بوصول القافلة الإرشادية الزراعية للمحافظة، بمشاركة عدد من المزارعين والنحَّالين والأسر المنتجة.
وتهدف القافلة التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة على مدى 3 أيام، إلى رفع مستوى المعرفة، وتطوير المهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل.
وتشمل فعاليات القافلة العديد من التقنيات الحديثة للقطاع الزراعي ، والنشاطات والندوات والعروض وورش العمل، ومشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحَّالين بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها، إضافة إلى عيادات النَّحل المتنقلة لفحص العينات، و مختبر زراعي متنقل يقدم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية، وعروض مرئية و إرشادية للزوار.
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21:47ت م
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