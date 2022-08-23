جدة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسدشَّنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة - اليوم - برنامج تهيئتها لأكثر من 500 متدرب من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ، لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية.وأوضحَ عميد الكلية المهندس خالد الغامدي، أن الكلية تقدم جميع ما يحتاج إليه المتدربون من استشارات وتوجيهات لهم، مبيناً أن الهدف من البرنامج تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، لافتاً الانتباه إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة شؤون المتدربين للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.// انتهى //21:49ت م0168