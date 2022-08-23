الأمم المتحدة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأعربت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) عن قلقها بشأن سلامة وأمن آلاف المدنيين المحاصرين في الاشتباكات الأخيرة بين الجماعات المسلحة المتناحرة في ولاية أعالي النيل.وأفادت البعثة - في بيان صحفي اليوم- بنزوح أكثر من 15 ألف شخص بسبب القتال الذي اندلع في مدينة تونغا ومحيطها، في 14 أغسطس، مشيرة إلى أن الفيضانات أعاقت وصول هؤلاء الأشخاص إلى المساعدات الإنسانية وإلى مناطق أكثر أماناً.وأشارت إلى أنها تعمل مع المجتمعات المتضررة، وكذلك مع الحكومة والسلطات المحلية، لتهدئة التوترات ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلٍّ سلمي، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضمان حرية الحركة للمنظمات الإنسانية في منطقة أعالي النيل.// انتهى //21:55ت م0170