القاهرة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأعلنت وزارات التعاون الدولي، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر ، إطلاقَ مسابقة "Climatech Run 2022" الدولية،التي تستهدفُ الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من قارة أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية - في بيان اليوم - أن المسابقة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، وذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها مصر لاستضافة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP27) في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.وأوضح البيان أن المسابقة سيتم تنفيذها بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، وشركة جوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشركة مايكروسوفت، بالاضافة إلى العديد من الشركاء الآخرين.يشار إلى أن المسابقة قد فتحت أبوابها أمام الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ للتقديم أمس، ومن المقرر أن يستمر تلقي الأفكار والشركات المتقدمة لمدة شهر واحد، ثم بعد ذلك يُعقد عدد من الفعاليات والندوات مع جميع المتقدمين من مختلف أنحاء العالم؛للتعريف بالمبادرة قبل اختيار الشركات المتأهلة إلى المراحل النهائية.//انتهى//21:59ت م0171