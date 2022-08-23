عمّان 25 محرم 1443 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسافتتحت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم أعمال الاجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في مجال التعليم، بحضور وفود الدول المشاركة.وأكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأردني الدكتور وجيه عويس في كلمته بافتتاح الاجتماع، عمق علاقات التعاون التي تربط الأردن بدول الخليج العربي خاصة في مجال التعليم, مشيداً بمستوى التطور الذي وصل إليه التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مجال التعليم العالي.وأوضح مدير قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي محمد المهري أن الاجتماعات ستركز على قطاع التعليم بشكل أساسي وتتناول التعليم بمختلف مراحله العام والتعليم العالي والتعليم التقني.وتأتي هذه الاجتماعات تتويجاً لقرارات المجلس الأعلى من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وملك الأردن في دعم مجالات التعاون المشترك على رأسها مجال التعليم.// انتهى//22:05ت م0172