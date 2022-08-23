الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة روشن المطور العقاري الوطني وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.وتشمل الاتفاقية رعاية مسمى الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريالٍ ليصبح المسمى الجديد "دوري روشن السعودي".من جهته،عبَّر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبد العزيز العفالق عن سعادته باستمرار الشراكة مع شركة روشن وتطوير تلك الشراكة بعد النجاح الذي تحقَّقَ خلال الموسم الماضي، وتحقيق الاتفاقية السابقة لأهدافها كافة، وما يطمح له كلا الطرفين، قائلاً : "تمثل علاقتنا مع روشن قيمة خاصة، إذْ نجحنا سويًا في صناعة شراكة نوعية، وكان لذلك الأثر في تعزيز القيمة السوقية لدوري يعد الأفضل والأكثر متابعة في المنطقة".في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: " تتضح أهمية كرة القدم في المملكة بشكل كبير، بعد رعايتنا الموسم الماضي من الدوري السعودي وإعادة تسمية النسخة الجديدة"، مؤكداً سعي روشن لزيادة مجهوداتنا في دعم المشهد الرياضي السعودي، معرباً عن سعادته بإطلاق "دوري روشن السعودي" الذي يهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للجماهير حول المملكة.// انتهى //22:43ت م0176