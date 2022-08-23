جدة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واساستقبلَ معالي وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج، السفير شريف محمد زين-اليوم- معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, وذلك على هامش مشاركة المنظمة في مراسم افتتاح الحوار الوطني الشامل المستقل في تشاد.واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - أوجهَ التعاون بين جمهورية تشاد والمنظمة في مختلف المجالات.وأشاد معالي الوزير بدور المنظمة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، مثمناً جهود معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بهذا الصدد.ومن جانبه، أشاد معالي الأمين العام بدور تشاد في تحقيق السِّلم والاستقرار في الساحل الأفريقي، وجدَّد تمنياته بنجاح الحوار الوطني في تشاد، وأكد وقوف المنظمة مع جمهورية تشاد من اجل تنفيذ مخرجات هذا الحوار.// انتهى //22:58ت م0179