حائل 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسزار الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبد الله البكر - اليوم - فعاليات بيت حائل التراثي في منتزه أجا بارك، يرافقه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله آل عبدالجبار، حيث اطلعا على أعمال ومنتجات الحرفيات والحرفيين.وشاهد البكر أعمال الفنان الراحل يوسف الشغدلي - رحمه الله - ومرسم الفنانين التشكيليين في فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، كما زار جناح محافظة عنيزة وبيت المنطقة الشرقية وشاهد جانب من الألوان الشعبية.// انتهى //22:58ت م0180