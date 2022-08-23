الرباط 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، وفدًا من اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، برئاسة الأمين العام للجنة أحمد بن عبد العزيز البليهد.وخلال اللقاء أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على تعزيز العلاقات المتميزة مع المملكة العربية السعودية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيدًا ببرامج التعاون المشترك التي يتم تنفيذها حالياً.من جانبه، أكدَ الأمين العام أحمد بن عبد العزيز البليهد حرصَ المملكة العربية السعودية على بناء تعاون مثمر مع المنظمة، مشيدا بالأدوار التي تضطلع بها خدمة لدولها الأعضاء، والإسهام في مواكبة هذه الدول للتطورات الهائلة التي تشهدها التكنولوجيا الحديثة كل يوم.وفي هذه المناسبة قدَّم مستشار اللجنة الوطنية هاني منسي عرضاً تضمَّن نبذة عن أدوارها ورؤيتها وأهدافها، وخطتها الإستراتيجية للتعاون مع الإيسيسكو في تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الرائدة بالشراكة مع مجموعة من الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية السعودية.// انتهى //23:11ت م0181