بغداد 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسقُتل عنصران من تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية جوية بمدينة كركوك شمال العراق.وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني اليوم أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت وفق معلومات استخباراتية دقيقة ضربة جوية في جبال ماما في محافظة كركوك، وأسفرت عن مقتل اثنين من تنظيم داعش الإرهابي.وأكد البيان أن القوات العراقية بمختلف الأصناف وبدعم من طيران القوة الجوية ومروحيات الجيش العراقي تواصل شن عمليات عسكرية وأمنية لملاحقة عناصر داعش الإرهابي في عدد من المحافظات العراقية.// انتهى //23:13ت م0182