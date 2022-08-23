الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسيفتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا غدًا مبارياته ضمن بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية.ويلاقي الأخضر منتخب مصر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر (العاشرة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب السيق في وهران.ميدانيًا، اختتم الأخضر تحضيراته للمباراة بحصة على ملعب بوعقل، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكياً.يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات مصر، سوريا، ولبنان.// انتهى //23:15ت م0185