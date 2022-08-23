دكار 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال اليوم في العاصمة دكار الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد والوفد المرافقله، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، وذلك في إطار زيارة وفد الصندوق للجمهورية بهدف توقيع اتفاقية تمويل لمشروع تنموي في قطاع النقل والمواصلات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال.وأعرب فخامة الرئيس السنغالي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على دعمهما لجمهورية السنغال، مثمناً جهود الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ المشروعات والبرامج الإنمائية في الداخل السنغالي.من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للصندوق أن هذا الدعم التنموي يأتي امتدادًا للتعاون الإنمائي بين الجانبين، الممتد على مدى أكثر من 40 عامًا .وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الإنمائية التي يموّلها الصندوق في السنغال، لاسيما أن الصندوق يُعد الذراع التنموي لحكومة المملكة العربية السعودية.الجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية السنغال من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية، إذ قدّم الصندوق منذ أكثر من أربعة عقود بالإضافة إلى هذه الاتفاقية (26) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل (25) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تصل إلى حوالي (384) مليون دولار، وإدارة (4) منح مقدمة من حكومة المملكة بقيمة تتجاوز (19) مليون دولار في قطاعات تنموية مختلفة، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //23:16ت م0186