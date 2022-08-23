تونس 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسلقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة غرق مركب هجرة غير شرعية في شاطئ البغدادي بمحافظة المهدية جنوب العاصمة تونس.وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن مركب المهاجرين غير الشرعيين كان يقل 5 أشخاص بينهم امرأة وابنها البالغ من العمر 4 سنوات، كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية، وتعطل بهم المركب في عرض البحر ما أدى إلى غرقهم.// انتهى //23:31ت م0188