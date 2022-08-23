عام / وفاة 5 أشخاص نتيجة غرق مركب قبالة السواحل التونسية
الثلاثاء 1444/1/25 هـ الموافق 2022/08/23 م واس
تونس 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس
لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة غرق مركب هجرة غير شرعية في شاطئ البغدادي بمحافظة المهدية جنوب العاصمة تونس.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن مركب المهاجرين غير الشرعيين كان يقل 5 أشخاص بينهم امرأة وابنها البالغ من العمر 4 سنوات، كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية، وتعطل بهم المركب في عرض البحر ما أدى إلى غرقهم.
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23:31ت م
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