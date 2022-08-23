القاهرة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستعادل فريق الزمالك أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.ورفع الزمالك بهذه النتيجة رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول الدوري ، كما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر .يذكر أن فريق الزمالك قد توج أمس ببطولة الدوري المصري رسميًا بعد تغلب فيوتشر على بيراميدز بهدف نظيف.وفي منافسات الجولة ذاتها، حقق فريق المقاولون العرب فوزاً مهماً على ضيفه فريق فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ليرتفع رصيد المقاولون إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر ليبقي على آماله في البقاء في الدوري، بينما تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن .وفي مباراة أخرى، تعادل فريق البنك الأهلي أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 42 نقطة، كما ارتفع رصيد المصري إلى 37 نقطة في المركز العاشر.//انتهى//00:32ت م0001