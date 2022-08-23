الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسانطلقت أمس في الجزائر منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، بمباريات الجولة الافتتاحية للمجموعتين الأولى والثانية.في المجموعة الأولى وعلى ملعب السيق، كسب منتخب الجزائر نظيره فلسطين بخماسية دون رد، سجلها كل من محمد علي ومليك كحلوشي وعصام يزيد وإلياس بوعلام ومسلم أناتوف.وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، تغلب منتخب السودان على نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب موسى علي.وبتلك النتائج، يحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط، ثم منتخب السودان بنفس الرصيد، يليهما منتخبا الإمارات وفلسطين بدون نقاط.وفي المجموعة الثانية وعلى ملعب السيق، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تونس وليبيا، وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب اليمن فوزاً بثلاثية دون رد أمام منتخب عمان، سجلها كل من عبدالرحمن الخضر (هدفين) وعبدالرحمن عبدالله، حيث ارتفع رصيد اليمن لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، يليه منتخبا تونس وليبيا بنقطة لكل منهما، ثم منتخب عمان بدون رصيد من النقاط.// انتهى //00:37ت م0002