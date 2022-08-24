وهران 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر.فعلى ملعب السيق يلتقي منتخب المغرب مع منتخب العراق، بينما يلتقي منتخبا جزر القمر وموريتانيا على استاد مستغانم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي على ملعب السيق، بينما يلتقي منتخبا سوريا ولبنان على إستاد مستغانم، في المجموعة الرابعة من البطولة.وتعد كأس العرب للناشئين 2022 ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد منافسات كأس العرب لكرة قدم الصالات وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.//انتهى//01:36ت م0003