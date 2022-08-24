مكة المكرمة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة فعالية توعوية بعنوان (انتبه من الأمراض الصامتة السكر والضغط) وذلك في أحد المجمعات التجارية بالعاصمة المقدسة وشملت الفعالية التي شارك في تنفيذها إدارة الإتصال المؤسسي وإدارة التطوع بالهيئة .وشملت الفعالية تقديم برنامج توعوي وتثقيفي لزوار ركن الهيئة, حيث قام المتطوعون والمتطوعات بقياس الضغط ونسبة السكر والأكسجين في الدم , وتقديم توعية لزوار بأهمية مراقبة المؤشرات الحيوية والإنتباه من الأمراض الصامته وعدم الإهمال , إضافة إلى التعريف بالبرامج المجتمعية التي تنفذها الهيئة كالبرامج التدريبية و كيفية الالتحاق بها عن طريق منصة "متأهب" وكذلك التعريف بالفرص التطوعية وكيفية الاشتراك بها عن طريق منصة "التطوع".كما تم خلال البرنامج تعريف الأطفال بالية طلب الخدمة الإسعافية من هيئة الهلال الاحمر ودورها من خلال مرسم الأطفال التوعوي, وفي نهاية المبادرة تم تنفيذ التطبيق العملي على الإنعاش القلبي الرئوي ،وشرح خطواته وأهمية تطبيقه في حالات توقف القلب والتنفس.// انتهى //07:10ت م0009