الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى يوم الاستقلالبرعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعيالخطيب : نظام السياحة الجديد يأتي منسجمًا مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًاالصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية لتمويل مشروع تنموي في السنغالاطلاق اسم «دوري روشن السعودي» على الدوري السعودي للمحترفينالجبير يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطانيالربيعة يلتقي رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمرسفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من "إعصار فلوريتا"الرياض تستضيف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيونوفد من "التواصل الحكومي" يشارك في "مدينة شباب 2030" بالبحرين"الحوار الوطني" يستعرض جهود المملكة في الأعمال الإغاثية والتنمويةالبنك المركزي السعودي يصرح لـشركتين تقنية مالية جديدةوذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مملكة الخير) : 308.72 مليارات ريال مجموع ما قدمته المملكة كمساعدات للمشروعات الإنسانية والتنموية والخيرية، والمساهمات في المنظمات والهيئات الدولية، وخدمات الزائرين (اللاجئين) داخل المملكة بالعام الحالي فقط.وتابعت : لمساعدات السعودية للدول في مختلف الأوقات إنما هي أساس في النهج السعودي الذي يهب لمساعدة كل محتاج إليها، تلك المساعدات تختلف عن غيرها من التي تقدمها الدول، فهي مساعدات غير مشروطة وغير مرتبطة بأجندة سياسية، إنما هي إنسانية تنموية، وكما أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، "تصدّر السعودية للمشهد الإنساني عالمياً جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف".وأردفت : مشيراً إلى "أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتاريخ السعودية العامر بالعطاء، وحرصها على مدّ يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته وصحته أياً كان، وأينما كان، موضحاً أن المملكة نهر عطاء لا ينضب، وستستمر على نهجها في مساعدة المحتاجين والمتضررين في جميع بقاع العالم، بتوجيهات ومتابعة ودعم من القيادة".وزادت : لم يكن من باب الصدفة أن تحتل المملكة المركز الأول عربياً والثالث عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية، ولم تكن مساعدات المملكة إنسانية فقط، بل كانت أيضاً تنموية لمساعدة الدول على النهوض من كبواتها وأزماتها الاقتصادية، ومن أجل بناء الإنسان الذي هو أساس التنمية.وختمت : وطننا وطن معطاء، خيره ممتد إلى القاصي والداني، وهذه حقيقة نعرفها جميعاً ويعرفها غيرنا عنه، والشواهد خير دليل على مملكة الخير والبذل والعطاء. وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( إنسانية طاغية) : درجت المملكة على تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لجميع الدول المتضررة من الفيضانات والسيول والأمطار في تأكيد على إنسانيتها الطاغية، واهتمامها بكل ما يدعم الدول الشقيقة والصديقة، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي قدم دعماً سخياً مؤخراً للسودان بوصول طائرتين إغاثيتين تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، للمناطق المتضررة من السيول والفيضانات.وواصلت : ويؤكد الجسر السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين- ما تتصف به قيادة المملكة من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملا بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها، إذ ظلت تبادر بمد يدها الإنسانية لجميع الدول التي تعاني من أضرار السيول والأمطار، ما يؤكد أنها داعمة العمل الإنساني الدولي والحضن الدافئ للمحتاجين كافة في العالم.ختمت : ويتواصل العطاء الإنساني للمملكة عبر استجابتها العاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين والمحتاجين، فعلى مدار عقود مضت، والمملكة تمد أيادي الخير والعطاء للمتضررين بمختلف الدول، انطلاقا من كونها عضواً فاعلاً تسهم بدور إنساني تجاه المجتمع الدولي، استشعارا منها بأهمية هذا الجانب المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان، حيث قدم مركز الملك سلمان للإغاثة خدماته المختلفة في 86 دولة.// انتهى //07:27ت م0010