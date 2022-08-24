عام / " الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
الأربعاء 1444/1/26 هـ الموافق 2022/08/24 م واس
المدينة المنورة 26 محرم 1444هـ الموافق 24 أغسطس 2022م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والعلا وخيبر والعيص وبدر واليتمة ، بدأت الساعة الـ 3 صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم .
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