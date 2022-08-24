المدينة المنورة 26 محرم 1444هـ الموافق 24 أغسطس 2022م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية .وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والعلا وخيبر والعيص وبدر واليتمة ، بدأت الساعة الـ 3 صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم .// انتهى //07:34ت م0011