إسلام آباد 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى دولة قطر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.واهتمت بتسليم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدفعة الثالثة من المساعدات الإغاثية إلى الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.وتناقلت صحف إسلام آباد إبداء باكستان تضامنها مع الصومال، وإدانتها بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وعرجت على إعلان الهند عن إقالة ثلاثة ضباط لإطلاقهم صاروخا بطريق الخطأ تجاه باكستان في مارس الماضي.وتحدثت صحف باكستان في الشأن الدولي عن التقارير التي أشارت إلى تهديد الجفاف لحوالي نصف مناطق القارة الأوروبية، ومخاوف منظمة الصحة العالمية من تكرار أزمة الأيدز مع طارئة جدري القردة.// انتهى //08:21ت م0012