بغداد 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسوجّه الجيش العراقي 6 ضربات جوية على 5 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق جنوبي قضاء الرطبة.وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها نشرته وكالة الأنباء العراقيَّة اليوم، أن القوَّات الخاصَّة في الجيش العراقي نفَّذت فجر اليوم، عمليات إنزال جوّي بواسطة الطائرات المروحية، سبقتها ست ضربات جوية من طائرات القوة الجوية على خمسة أهداف في مناطق جنوبي قضاء الرطبة، إذ تمَّ استهداف أوكار للإرهابيين، مضيفة أنَّ العملية المشتركة شاركت فيها القوة الجوية ووحدات الجيش والقوات الخاصة واستخبارات الداخلية.// انتهى //08:46ت م0013