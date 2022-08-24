بكين 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأطلقت الصين قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء اليوم، وذلك على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 دي".وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي "بكين -3بي" أُطلِق من مقاطعة شانشي شمال الصين، ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح.ويُستخدم القمر الصناعي بشكل رئيس في توفير خدمات الاستشعار عن بعد في مجالات إدارة موارد الأراضي ومسح الموارد الزراعية ومراقبة البيئة والتطبيقات الحضرية.// انتهى //09:08ت م0017