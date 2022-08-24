لندن 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بأزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها بريطانيا، محذرة من أن الزيادة في فواتير الطاقة والمحروقات ربما تستمر لثلاث سنوات قادمة.وتناولت تقارير عن انخفاض معدل النمو في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 18 شهراً، متأثراً بتراجع أداء قطاع الصناعة في ظل انخفاض الطلب، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد ونقص العمالة.وأخبرت عن تعهد مرشحة منصب رئاسة الوزراء، ليز تروس، بتخصيص مزيد من الأموال لمصلحة الخدمات الاجتماعية ضمن سياسات إصلاحية شاملة في حال فوزها بالمنصب.ونقلت صحف لندن تقارير عن حالة الجفاف التي تضرب القارة الأوروبية، مشيرة إلى أن العام الجاري شهد أدنى تسجيل معدل أمطار منذ نحو 500 عام.وعرجت على إعلان الهند إقالة ثلاثة ضباط لإطلاقهم صاروخًا بطريق الخطأ تجاه باكستان في مارس الماضي.// انتهى //09:17ت م0018