نجران 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للمنافسة غداً، ورشة عمل بعنوان "نظام المنافسة .. مفهومه وأهدافه ومحظوراته"، وذلك بمقر الغرفة.وتتناول الورشة، التعريف بالهيئة العامة للمنافسة، والممارسات المخالفة لنظام المنافسة، وإجراءات التركز الاقتصادي، والإعفاء من أحكام نظام المنافسة، والمصالحة والتسوية، والامتثال لنظام المنافسة.// انتهى //09:31ت م0019