جيزان 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية و ارتفاع الأمواج، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات فرسان، وأبو عريش، أحد المسارحة، والحرث، والطوال، وصامطة، والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 مساءً.// انتهى //09:39ت م0020