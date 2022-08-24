عام / "الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان
الأربعاء 1444/1/26 هـ الموافق 2022/08/24 م واس
جيزان 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية و ارتفاع الأمواج، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات فرسان، وأبو عريش، أحد المسارحة، والحرث، والطوال، وصامطة، والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 مساءً.
// انتهى //
09:39ت م
0020