الرباط 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن زيارة العمل التي ستقوم بها وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك للمغرب اليوم، وتخصص لتعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في عدد من المجالات.وتناقلت إعراب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس عن قلقها إزاء ارتفاع التوتر بين الخصوم السياسيين الليبيين، ودعوتها إلى وقف التصعيد على الفور.وتابعت صحف الرباط اهتمامها بمخلفات السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق بالسودان، مشيرة إلى رفع السلطات حالة التأهب استعدادًا لفيضانات متوقعة، وارتفاع منسوب الأنهار.ونشرت مضامين تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، حذرت فيه من موجة جفاف تهدد ما يقرب من نصف القارة الأوروبية.وعرجت صحف المغرب على اجتماع محافظي المصارف المركزية في العالم يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث سيبحثون رفع معدّلات أسعار الفائدة في مواجهة موجات التضخّم القياسية والمتتالية، وتجنّب دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.// انتهى //09:42ت م0021