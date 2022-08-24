الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر يونيو من عام 2022م.وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة، فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يونيو عام 2022 (148 مليار ريال)، مقابلَ (84 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (64 مليار ريال)، بنسبة (75.2%).وبلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يونيو 2022 (118 مليار ريال)، مقابلَ (61 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (57 مليار ريال) وبنسبة (94.1%)، فيما بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (شاملة لإعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2022 (30 مليار ريال)، مقابلَ (24 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6 مليارات ريال)، بنسبة (26.8%).في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يونيو 2022 (60 مليار ريال)، مقابلَ (47 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال)، بنسبة (28.9%).من جانب آخر، فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثاني 2022 (430 مليار ريال)، مقابلَ (232 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (198 مليار ريال)، بنسبة (85.1%)، كما بلغت قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثاني 2022 (344 مليار ريال)، مقابلَ (166 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (178 مليار ريال)، بنسبة (106.5%) وبلغت قيمةُ الصادرات غير البتروليَّة (شاملة لإعادة التصدير) خلال الربع الثاني 2022 (86 مليار ريال)، مقابلَ (66 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (20 مليار ريال)، بنسبة (31.0%).فيما بلغت قيمةُ الوارداتِ خلال الربع الثاني 2022 (171 مليار ريال)، مقابلَ (140 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (31 مليار ريال)، بنسبة (21.7%).يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.// انتهى //10:13ت م0022