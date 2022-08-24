القاهرة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، مع كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تناولت التعاون المشترك، وآليات تحقيق تطلعات شعوبهم إلى التنمية والتقدم.وأشارت إلى تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة خاصة في مجال البتروكيماويات، ووضع حلول فورية للتحديات التي تواجهها، لتأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية.وواكبت صحف الأربعاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة.ولفتت الانتباه إلى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية أطراف النزاع في ليبيا بتجنب اللجوء إلى العنف، ووقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف، والخوض في العملية السياسية المتعثرة، وتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ونقلت عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تأكيده أن تعطيل المؤسسة القضائية يعرض بلاده لمخاطر حقيقية، مطالبًا جميع القوى السياسية بالتهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالعراق من أزمته الحالية.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن تفاقم أزمة السيول والفيضانات في السودان، وارتفاع عدد الوفيات جراء ذلك إلى 80 شخصًا، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل والمرافق في البلاد.// انتهى //10:40ت م0026