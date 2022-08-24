عرعر 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة الحدود الشمالية إتاحة التسجيل، في خدمة النقل الجامعي لطالبات الجامعة، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي في إطار سعيها في توفير كافة الخدمات التي تسهل مواصلة العملية التعليمية لأبناء الجامعة من الطلاب والطالبات وتأمين وسيلة نقل ترددي للطالبات في المركز الرئيس للجامعة وفروعها.وأشارت إلى أن إدارة الحركة والنقل بالجامعة وبالاتفاق مع أحد الشركات المقدمة لخدمة النقل، أطلقت استبيانا لتحديد الاحتياج الفعلي والخدمة المناسبة للطالبات.// انتهى //10:43ت م0028