جدة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بجدة غدا، ورشة عمل بعنوان (التعريف بمنصة "تقييس" لمصنعي ومستوردي أجهزة القياس)، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.وتتناول الورشة مقدمة عن علم المعايرة القانونية، والتعريف بخدمات البرنامج الوطني للقياس والمعايرة، إضافة إلى التعريف بمنصة تقييس للخدمات الإلكترونية.وتهدف إلى شرح طريقة تسجيل المنشأة على المنصة لطلب خدمات التحقق من أجهزة القياس المستخدمة في المبادلات التجارية وشرح طريقة إصدار شهادة اعتماد الطراز الوطنية لأجهزة القياس.// انتهى //10:44ت م0029