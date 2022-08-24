عرعر 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد الركن سليمان بن فرج الصقيه، الذي قدم للسلام على سموه.وأشاد سموه بما يلقاه قطاع أمن المنشآت من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ‏وتزويده بما يحتاجه من كوادر بشرية وتجهيزات عسكرية، إيماناً منها بالدور الذي يقوم به في الحفاظ على أمن المنشآت بالمملكة، مثمنا الجهود التي يؤديها رجال قوة أمن المنشآت، في تعزيز الأمن الصناعي بالمنشآت الحيوية.// انتهى //11:07ت م0036