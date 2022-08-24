ينبع 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واساستقبلت كلية ينبع للتقنية التطبيقية عدد ٥٠٠ متدرب من المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤٤هـ في تسعة تخصصات تدريبية, ضمن برنامج "اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين".وأوضح عميد الكلية ثامر الحازمي أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات تدريبية وإدارية، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة التي تسهم في معرفتهم لبيئة التدريب.وشمل البرنامج عدة لقاءات وكلمات توجيهية للمتدربين لتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد قبل انطلاق العملية التدريبية في يوم الأحد ٢/١/ ١٤٤٤هـ .// انتهى //11:08ت م0037