الأحساء 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأكملت اللجنة التنفيذية المنظمة لمهرجان مزاد تمور الأحساء 2022م استعداداتها لانطلاق المهرجان يوم الأربعاء القادم بتاريخ 31 أغسطس في مدينة الملك عبدالله للتمور في الهفوف.وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن المهرجان سيقام في يومي الأحد والأربعاء صباحاً، ويومي الخميس والسبت مساءً، إضافة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات المصاحبة، مشيراً أن المهرجان يعمل على إبراز قطاع تمور الأحساء وجذب المزيد من القوة الشرائية وتنظيم آلية بيع التمور وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور بالمحافظة.وأكد أن المزاد يعمل على تنفيذ آليات تنظيمية لاستقبال المزارعين وكميات التمور الواردة إلى المهرجان من خلال تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد والتأكيد على تعبئة التمور في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة، إضافة إلى أخذ عينات عشوائية من التمور وفحصها في مختبر الجودة لتحديد مستواها ومطابقتها للاشتراطات التنظيمية.// انتهى //11:08ت م0038