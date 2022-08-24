الأحساء 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسنفّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء؛ بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي، وأمانة الأحساء، خلال الثلاثة الأيام الماضية، حملات تفتيشية ورقابية على أسواق ومحلات الأسماك والمطاعم الخاصة بتقديم الأكلات البحرية بالمحافظة.وأسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة 32 كجم من الأسماك الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و15 كجم من الروبيان الفاسد، ومصادرة 41 من أدوات التقطيع والتجهيز بسبب تآكلها وعدم صلاحيتها للاستخدام، فيما بلغ إجمالي المخالفات المحررة 19 مخالفة، لعدم الالتزام بتطبيق اللوائح المعتمدة من الجهات المشاركة في هذه الحملة.وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة بالإنابة المهندس عبدالعزيز العتيق، أن الحملات هدفت إلى التأكد من جودة الأسماك، وحماية المستهلكين بوصول منتجات عالية الجودة، وخالية من مسببات الأمراض.// انتهى //11:10ت م0039