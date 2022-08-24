عرعر 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستفقد مساعد مدير عام تعليم الحدود الشمالية‬ للشؤون المدرسية الدكتور فايز العنزي، عددا من مدارس مدينة عرعر للوقوف ميدانيا على جاهزيتها لبداية العام الدراسي 1444 هـ.واستكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1444 هـ وإتمام عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية، من أجل عودة أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة، في ما يقارب ٥٠٠ مدرسة للبنين والبنات.// انتهى //11:11ت م0040