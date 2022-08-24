أبها 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسانطلقت أمس في مركز الشعف -35 كلم جنوب مدينة أبها- فعاليات "قرية المسقي التراثية" التي نظّمتها اللجنة الأهلية لتطوير القرية بالشراكة مع أمانة عسير وهيئة التراث تحت عنوان "عشايا مسقوانية".وشملت الفعاليات حفل خطابي وقصائد شعرية وأوبريت غنائي, إلى جانب عروض الفنون الشعبية والفن التشكيلي ومشاركة الحرفيين والأسر المنتجة, وتستمر لمدة أربعة أيام متضمنة عروضاً للدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية، وافتتاح المقهى التراثي جنوب القرية.وتُعد قرية المسقي التراثية من أقدم القرى في منطقة عسير حيث تضم مواقع مبان أثرية قديمة ومواقع لممارسة الأنشطة التجارية والاجتماعية قديما، حيث تهدف هذه الفعاليات في إحياء الثقافة والتراث بطابع عصري يربط الحاضر بالماضي.// انتهى //11:12ت م0041