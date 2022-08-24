ينبع 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستفقد مدير عام التشغيل والصيانة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة عددًا من المباني المدرسية للتأكد من جاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.وأكد المدير العام حرص الهيئة الملكية بينبع على تهيئة البيئة التعليمية لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المخرجات.وأشار إلى أن عدد المدارس بالهيئة الملكية بينبع والبالغة 39 مدرسة للبنين والبنات تحظى بأعلى مستويات التجهيزات الدراسية والتقنية, وذلك امتداداً للجهود المبذولة لتهيئة المناخ التعليمي.// انتهى //11:13ت م0042