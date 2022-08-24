عرعر 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، تقريراً عن أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه بالإمارة, مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أحمد الفايز.واستمع سموه لشرح عن أعمال الفرع والجولات الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك، والخدمات المقدمة لتحسين وتعزيز البيئة التجارية، إضافة إلى ما تحقق من إنجازات ومشاركات.ونوّه سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - ومتابعة من معالي وزير التجارة لتطوير عناصر المنظومة التجارية، وتعزيز ثقة المتعاملين مع فرع الوزارة وتقديم أفضل الخدمات.// انتهى //11:14ت م0043