القاهرة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا, اليوم, وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصي كوستاس كاديس، الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل دعم التعاون الاقتصادي المشترك، وإمكانيات تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في البلدين، بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.// انتهى //11:38ت م0046