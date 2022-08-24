تونس 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن لمناقشة الوضع الأمني والاقتصادي.وكتبت عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية جوية بمدينة كركوك شمال العراق.وتناولت إعلان الكويت زيادة إنتاجها من النفط الخام بما يتماشى مع حصتها البالغة 2.811 مليون برميل يوميا بموجب اتفاقية (أوبك +)، وتماشيًا مع التزامها بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط إلى الأسواق الدولية.وتحدثت صحف تونس عن إطلاق الصين قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء، وذلك على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 دي".// انتهى //12:12ت م0050