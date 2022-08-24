الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية تجاوز 12000 ألف مستفيد منذُ إطلاق الخدمة بداية الربع الثالث من العام 2021م؛ بهدف تدعيم خدمات القضاء الإداري المساندة.وتتيح خدمة حاسبة المدد النظامية للجميع عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية, معرفة المدد النظامية المقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية، حيث يقوم المستفيد بتعبئة بيانات القرار الإداري وتُظهر له الحاسبة الاسترشادية الفترة النظامية للتظلم أو رفع الدعوى مع مراعاة موافقة نهاية المدة للعطلات الرسمية.وحرص ديوان المظالم بتوجيه ومتابعةٍ مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف, على تقديم وتفعيل كل الخدمات المساندة والاسترشادية بهدف؛ تسهيل إجراءات التقاضي لدى المحاكم الإدارية وما يسبقها ويصاحبها من ترتيبات وجمع بيانات؛ لتدقيق وتصحيح مسار خطوات التقاضي والترافع أمام محاكم ديوان المظالم.// انتهى //13:05ت م0057