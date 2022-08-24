رفحاء 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسعالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية طلعة التمياط خلال الشهرين الماضيين, 20,000 م2 من المسطحات الخضراء في الحدائق العامة شملت القص والتهذيب والصيانة، وأزالت 180 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم، وصيانة 175 فانوس إنارة, وردم 85 م2 من حفر الشوارع, وصيانة 120 متراً طولياً من الأرصفة المتهالكة, ومعالجة 45 م2 من الكتابات المشوهة للجدران, ومعالجة 25 حاوية نفايات.من جانب آخر, أنهت بلدية طلعة التمياط تدريب 11 طالباً جامعياً خلال فترة الصيف, حيث جرى تدريب 9 طلاب من الكلية التقنية وطالبين من جامعة الحدود الشمالية في إدارات الموارد البشرية والمالية والتشوه البصري، لتمكينهم من تطبيق الدراسة الأكاديمية في بيئة عمل مناسبة, فيما قام رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس فرحان الرويلي أمس، بجولة ميدانية على عدد من المواقع شملت طريق الملك سعود، وربط الطريق بساحة إحدى المساجد بطول 180 متراً وعرض 15 متراً، جرى خلالها الوقوف على بعض المواقع موجهاً الإدارات المختصة بضرورة المتابعة الدقيقة وسرعة الإنجاز.// انتهى //13:07ت م0058