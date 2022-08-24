ظهران الجنوب 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب استعدادها للعام الدراسي الجديد، وتهيئة المدارس لاستقبال أكثر من 13 ألف طالب وطالبة، وتوفير التجهيزات المدرسية وإجراء الصيانة اللازمة والترميم للمباني المدرسية.وأكد مدير تعليم المحافظة طارق آل فرحان أن الإدارة أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لاستقبال عودة الطلاب والطالبات، وتوفير الأجواء الملائمة لهم، وضمان بداية دراسة منضبطة مع أول يوم دراسي يحقق فيه الطلاب والطالبات النجاح والتميز في بيئة تعليمية جاذبة.وأوضح أن إدارة التجهيزات المدرسية قامت باستلام وترحيل مقررات الكتب المدرسية لجميع المدارس، كما أنهت إدارة المباني, عمليات الصيانة والتشغيل للمباني التعليمية والإدارية، فيما قامت إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بمتابعة إجراءات المعلمين والمعلمات في حركة النقل الخارجي والداخلي، وتشكيل اللجان الخاصة بإجراءات التوظيف التعاقدي للعام الدراسي الحالي، واستقبال المرشحين والمرشحات لهذه الوظائف.// انتهى //13:10ت م0059