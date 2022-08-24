الباحة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبة انعدام في الرؤية, وسيول, وتساقط البرد على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //13:12ت م0060