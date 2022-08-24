الطائف 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسانطلقت اليوم سباقات فئة الحقايق النهائية، حيث انتزع "الفايز" لناجي مسفر العجمي، لقب الأسرع توقيت بعد حصوله على المركز الأول في ثاني شوط لسباقات الحقايق، والمخصص لها 14 شوط لمسافة 2 كم، بتوقيت 2:56،278 دقيقة ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 .وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي: "هند" لناجي مسفر العجمي، "هوايل" لعلي عمر التركي ، "ثمين" محمد ناصر الهاجري ، "سيوف" راشد محمد الهاجري، "الوسمي" سطام عواد الحمري، "سمحه" علي عبدالله المري، "جلمود" صالح حمد المري، "الذيبه" سعد محمد المري، "نواف" مانع علي الشامسي، " رسميه" عبدالله علي المري، "المتحد" محمد ناصر الهاجري، "درر" فرج محمد آل رزق، "المهيب" راشد محمد المري .// انتهى //13:13ت م0062