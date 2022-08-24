رياضي / "الفايز" ينتزع لقب الأسرع في أول سباقات فئة الحقايق النهائية بمهرجان ولي العهد للهجن
الأربعاء 1444/1/26 هـ الموافق 2022/08/24 م واس
الطائف 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واس
انطلقت اليوم سباقات فئة الحقايق النهائية، حيث انتزع "الفايز" لناجي مسفر العجمي، لقب الأسرع توقيت بعد حصوله على المركز الأول في ثاني شوط لسباقات الحقايق، والمخصص لها 14 شوط لمسافة 2 كم، بتوقيت 2:56،278 دقيقة ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 .
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي: "هند" لناجي مسفر العجمي، "هوايل" لعلي عمر التركي ، "ثمين" محمد ناصر الهاجري ، "سيوف" راشد محمد الهاجري، "الوسمي" سطام عواد الحمري، "سمحه" علي عبدالله المري، "جلمود" صالح حمد المري، "الذيبه" سعد محمد المري، "نواف" مانع علي الشامسي، " رسميه" عبدالله علي المري، "المتحد" محمد ناصر الهاجري، "درر" فرج محمد آل رزق، "المهيب" راشد محمد المري .
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13:13ت م
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